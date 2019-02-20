Политика

13:26 20.02.2019

В ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против РФ до сентября – постпред Украины

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В ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против РФ до сентября – постпред Украины

Постоянный представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий сообщил о согласовании комитетом постоянных представителей ЕС продления индивидуальных санкций против РФ до сентября текущего года.

"Комитет постоянных представителей ЕС согласовал продление индивидуальных санкций против РФ до сентября 2019 года. Символический шаг в 5-ю годовщину начала агрессии России против Украины", - написал Н. Точицкий в Твиттере в среду.

Теги: #ес #россия #украина #точицкий #санкции
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