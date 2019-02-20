Политика

12:34 20.02.2019

Кабмин назначил замминистра оккупированных территорий

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Кабмин назначил замминистра оккупированных территорий

Кабинет министров Украины назначил заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Викторию Воронину.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Назначили Воронину", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр Павел Розенко.

До назначения В.Воронина была руководителем патронатной службы министра временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Теги: #замминистр #оос #кабмин
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