Политика

11:27 20.02.2019

Зеленский лидирует в президентской гонке – опрос Центра Разумкова

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Зеленский лидирует в президентской гонке – опрос Центра Разумкова

Шоумен Владимир Зеленский возглавляет тройку лидеров президентской гонки в электоральных симпатиях украинцев, на втором месте – действующий глава государства Петр Порошенко, на третьем – лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, о чем свидетельствуют результаты февральского опроса Центра Разумкова.

Согласно данным опроса, обнародованным в среду на сайте Центра Разумкова, среди всех респондентов за В.Зеленского планируют проголосовать 17,5% (среди тех, кто намерен участвовать в выборах, - 19%). Примерно равные шансы выйти во второй тур выборов у П.Порошенко (13,1% и 16,8% соответственно) и Ю.Тимошенко (11,5% и 13,8% соответственно).

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко готовы поддержать 5,9% среди всех респондентов и 7,3%, кто придет на выборы; одного из лидеров "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрия Бойко - 6,3% и 7,1% соответственно; лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4,3% и 4,8%. Каждый из других кандидатов набирает меньше 3%.

Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Теги: #центр_разумкова #зеленский #опрос #выборы
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