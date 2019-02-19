Эффективность ООН в урегулировании ситуации на Донбассе может быть лишь при наличии политической воли Москвы – мнение

ООН может быть эффективной в урегулировании ситуации на Донбассе только при наличии политической воли Москвы к такому шагу, считает посол, бывший заместитель генсекретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман (Jeffrey Feltman).

"ООН будет эффективной в помощи Украине в проблемах мира и безопасности только тогда, когда действующие члены, я имею в виду Москву, будут иметь политическую волю представить ООН предложения (по урегулированию конфликта – ИФ), которые выработаны ими самими", - сказал он на конференции "Участие ООН и ОБСЕ в разрешении вооруженных конфликтов: возможные сценарии для Украины" во вторник в Киеве.

Исходя из своей практики, дипломат отметил, что Совбез ООН может быть успешен в урегулировании конфликтов только тогда, когда его члены не имеют собственной заинтересованности в них.

"Несмотря на все различия внутренних конфликтов или, как в случае с Украиной, пришедших извне, большинство из них имеют общую черту - они разделяют Совбез, закрывая тем самым возможности дипломатического инструментария", - пояснил он.

Дж.Фелтман добавил, что ООН не может решить фундаментальные различия во взглядах Украины и России.

"Я был в ООН, когда Россия предложила свое видение миротворческой миссии для Украины. Но российское предложение по миротворцам никогда не получит утверждения Советом (безопасности ООН - ИФ) по одной простой причине: оно никогда не будет согласовано принимающей страной – Украиной. Украина же в свою очередь просит миссию о технической оценке опций миротворческой миссии, что ставит ООНовских бюрократов в невообразимое положение – медиации украинского и российского представления миссии. Ни одна техническая команда ООН не может уладить такого рода фундаментальные разногласия", - рассказал бывший замгенсека ООН.