Политика

15:21 19.02.2019

В штабе Порошенко считают, что внеблоковый статус Украины в программе кандидата в президенты Бойко противоречат Конституции

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В штабе Порошенко считают, что внеблоковый статус Украины в программе кандидата в президенты Бойко противоречат Конституции

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко полагают, что пункт о внеблоковом статусе Украины в программе кандидата в президенты Юрия Бойко (кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь") противоречат Конституции Украины.

"Создается довольно парадоксальная ситуация, когда программы части кандидатов вступают в противоречия с Конституцией Украины, и больше всего противоречит ей программа Юрия Бойко, в которой идет речь о печально известном внеблоковом статусе", - сказал спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев на брифинге во вторник в Киеве.

Он напомнил, что внеблоковый статус был у Украины в 2010-2014 годах, и стал одной из причин плачевной ситуации в оборонном секторе страны на момент российской агрессии пять лет назад.

Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Конституцию Украины о стратегическом курсе страны на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 7 февраля 2019 года утвердила в целом изменения в Конституцию относительно курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО (№9037). Такое решение поддержали 334 народных депутата.

Теги: #бойко #порошенко #выборы
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