Политика

14:30 19.02.2019

Марчук: ТКГ - это переговоры представителей Украины и России при модерации ОБСЕ, а ОРДЛО привлекают при необходимости

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Марчук: ТКГ - это переговоры представителей Украины и России при модерации ОБСЕ, а ОРДЛО привлекают при необходимости

Работа Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривает прямые переговоры Украины и России при модерации ОБСЕ, представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) привлекают по надобности, рассказал представитель Украины ТКГ Евгений Марчук.

"Многие не знают, потому я два слова скажу. Переговоры начинаются – представитель Украины, представитель России и только модератор ОБСЕ. Больше никого нет. Именно там разговоры идут откровенные", - сказал Е.Марчук во вторник, выступая с трибуны Верховной Рады Украины во время заседания, посвященного пятой годовщине начала российской агрессии против Украины.

Представитель Украины в ТКГ пояснил, что когда исчерпывается переговорный процесс на таком уровне, в случае необходимости, к переговорам привлекают представителей ОРДО и ОРЛО. "Чтобы было понятно, трёхсторонняя контактная группа - это Украины, Россия и ОБСЕ, а остальных приглашают, если есть проблема", - рассказал Е.Марчук.

Теги: #ткг #мнение #марчук #обсе #россия #украина #рф #ордло
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