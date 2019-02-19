Политика

13:35 19.02.2019

Тимошенко в МВД дала показания в качестве свидетеля по двум делам о фальсификации выборов

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Тимошенко в МВД дала показания в качестве свидетеля по двум делам о фальсификации выборов

Лидер партии ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко дала показания в качестве свидетеля в Министерстве внутренних дел Украины по двум уголовным производствам о нарушениях избирательного законодательства.

Как сообщает пресс-служба партии"Батькивщина", Ю.Тимошенко во вторник побывала в качестве свидетеля на допросе в МВД по делам о фальсификации выборов.

Она напомнила, что Национальная полиция открыла по ее заявлениям два уголовных производства: о подкупе избирателей в пользу действующего президента Украины Петра Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей.

"Наша цель – полностью прекратить подкуп и вернуть выборы в честное демократическое русло. И мы этого добьемся. Масштабный всеукраинский подкуп Порошенко осуществить не удастся", - заявила лидер "Батькивщины" после допроса.

Как сообщила Ю.Тимошенко, ее команда по всей Украине собрала все доказательства того, что президент через пирамиду по подкупу, которую возглавляет депутат его фракции Сергей Березенко, скупает голоса. По имеющейся у нее информации, у П.Порошенко хотят раздать по 1 тыс. грн 6 млн людей. "6 млн людей, как они считают, обеспечивает ему выход во второй тур", - сказала она.

"Мы зафиксировали фактически раздачу анкет и заключения соглашений на проведение агитационных работ, что запрещается законом. Подписывая с людьми анкеты, соглашения на осуществление агитации, раздают по 1 тыс. грн – "Петрова тысяча". Вся страна уже знает, кто подкупает, сколько президент дает за каждый голос", - сказала она.

Вторая схема манипуляций, по словам Ю.Тимошенко, заключается в увеличении действующим президентом реестра избирателей.

"Несмотря на сокращение населения, массовый выезд украинцев в другие страны, ЦИК решила более чем миллион увеличить реестр избирателей. Понятно, что Порошенко хочет использовать для голосования "мертвые души" и за них бросить бюллетени", - пояснила кандидат в президенты.

Ю.Тимошенко выразила убеждение, что ее команда по всей Украине будет противодействовать подкупу президентом избирателей, собирая доказательства и передавая их в МВД, а полиция будет вовремя реагировать на попытки соратников П.Порошенко исказить выбор украинцев.

"Мы надеемся, что министр Аваков (министр внутренних дел Украины Арсен Аваков – ИФ.), как он и заявил, не допустит масштабной скупки голосов, обнародует факты, которые передала, в том числе и наша команда", - подытожила она.

Теги: #показания #тимошенко #мвд #выборы
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