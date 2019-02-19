Политика

13:13 19.02.2019

Кремль за 5 лет не добился ни одной поставленной цели и тактически Украина уже выиграла, заявляет Порошенко

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Кремль за 5 лет не добился ни одной поставленной цели и тактически Украина уже выиграла, заявляет Порошенко

По итогам пяти лет с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины уже можно сделать вывод, что Украина тактически уже выиграла войну у России, заявляет глава Украинского государства Петр Порошенко.

"Вне всякого сомнения, в этой войне Кремль обречен на поражение. За 5 лет он не смог добиться в Украине ни одной из поставленных целей, и тактически мы уже выиграли! Когда добьемся стратегической и окончательной победы, зависит от нашего единства… от нашей решимости, а также от единства и решимости международной коалиции, созданной нами в поддержку Украины с помощью наших друзей", - подчеркнул П.Порошенко во время специального заседания Верховной Рады Украины по случаю с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины во вторник.

Глава Украинского государства отметил, что "блицкриг" начавшей эту войну России захлебнулся, но за это Украина заплатила высокую цену. При этом, по словам П.Порошенко, президент Российской Федерации Владимир Путин прекрасно понимает, что потеря Украины означает крах его планов восстановить империю и вернуть России статус сверхдержавы.

"Поэтому и ставки в такой войне сверхвысокие. Мечта Путина - разделенная Европа, которая отреклась от своих ценностей. Мечта Путина - ослабленная Европа, которой он диктует свои условия. Мечта Путина - пояс зависимых государств-сателлитов, чей суверенитет является чисто номинальным", - сказал президент Украины.

Теги: #порошенко #рф #россия #украина
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