Политика

10:24 19.02.2019

Руководство США из-за акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами – Порошенко

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Руководство США из-за акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что руководство США из-за акта агрессии России против Украины в районе Керченского пролива и пленения украинских военных моряков отменило все встречи с представителями РФ вплоть до освобождения Москвой военнопленных украинцев.

"В Мюнхене в рамках конференции по безопасности у меня была встреча с вице-президентом США Майком Пенсом, который заявил, что руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами. И пока не отпустят (плененных украинских военных моряков – ИФ) – встреч не будет", - сказал П.Порошенко на встрече с инициаторами обращения к генеральному секретарю ООН об освобождении украинских моряков из российского плена во вторник в Киеве.

Он заверил, что сегодня подпишет изменения в Конституцию Украины относительно членства страны в ЕС и НАТО, после чего планирует отбыть в Нью-Йорк на дебаты в Генассамблею ООН "О состоянии дел на оккупированных территориях", которые проводятся по настоянию Украины и при поддержке ее союзников.

П.Порошенко подчеркнул, что инициатива активистов об обращении к генсеку ООН, под которой подписались десятки человек – известных актеров, общественных и культурных деятелей, прославленных военных, - "вооружает украинского президента, украинских дипломатов для защиты позиции Украины".

По словам П.Порошенко, речь идет об освобождении не только 24 украинских военных моряков из российского плена. "Мы говорим об (украинских политзаключенных – ИФ) Олеге Сенцове, Сущенко, Балухе, Кольченко, мы говорим о крымских татарах, которые подвергаются пыткам только за то, что они отказываются получать российские паспорта", - подчеркнул глава Украинского государства.

Президент отметил, что каждый на своем месте будет прикладывать максимум усилий, чтобы возвратить украинских граждан домой, "а во время дебатов – применить действия для возвращения украинского суверенитета, украинского флага на оккупированную территорию".

Теги: #крым #рф #порошенко #россия #сша
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