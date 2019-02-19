Политика

09:35 19.02.2019

Туск отметил высокую репутацию Порошенко и Украины не только в Брюсселе, но и во всех столицах Европы

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Туск отметил высокую репутацию Порошенко и Украины не только в Брюсселе, но и во всех столицах Европы

Президент Европейского совета Дональд Туск высоко оценил усилия президента Украины Петра Порошенко в проведении реформ в государстве, отметив высокую репутацию главы Украинского государства как в Брюсселе, так и во всех европейских столицах.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, во время встречи Д.Туска с П.Порошенко в понедельник вечером в Киеве президент Европейского совета отметил усилия украинского народа в борьбе с российской агрессией: "Это первый раз в нашей общей европейской истории, когда были продемонстрированы такое сопротивление и отвага, а также прагматизм. Поскольку я считаю, и не только я, что вы являетесь героями и прагматиками. Это уникально".

"Я также очень ценю вашу личную роль, господин президент. Вы также имеете хорошие причины гордиться. Это не только мое личное мнение. Ваша репутация и репутация всей страны очень высока не только в Брюсселе, но и во всех столицах Европы. Вы заслужили такую репутацию", - подчеркнул президент Европейского совета.

Теги: #туск #ес #порошенко
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