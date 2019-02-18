Политика

21:01 18.02.2019

Порошенко благодарен за единогласное решение Совета ЕС о введении "Азовского пакета" санкций

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Порошенко благодарен за единогласное решение Совета ЕС о введении "Азовского пакета" санкций

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в понедельник вечером в Киеве заявил о важности сохранения договоренностей единстве и солидарности ЕС с Украиной в контексте единогласного решения Совета ЕС о введении "Азовского пакета" санкций против Российской Федерации.

"Очень благодарен за единогласное решение Совета ЕС о введении "Азовского пакета" санкций, о чем мы договаривались с Дональдом Туском в декабре прошлого года. Важно, что мы сохраняем наши договоренности с Европой о единстве и солидарности с Украиной", - написал президент Украины в своем аккаунте в Твиттер после встречи с Д.Туском, которая транслировалась на странице П.Порошенко в соцсети Фейсбук.

Ранее в понедельник глава МИД Дании Андерс Самюэльсен заявил, что ЕС достиг политических договоренностей ввести так называемые "азовские" санкции в отношении России за атаку в районе Керченского пролива на украинские корабли с последующим их захватом и пленением моряков, технический процесс утверждения решения займет несколько дней.

Позже глава дипломатии ЕС Федерика Могерини также заявила, что в руководстве союза имеется согласие в отношении необходимости принятия санкционных мер против РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе и что подготовка этих мер завершится в ближайшие дни.

"Я могу подтвердить, что существует политический консенсус в отношении принятия дальнейших мер - адресных санкций против физических лиц, и я думаю, что официальное принятие (соответствующего - ИФ) правового акта завершится в ближайшие дни", - сказала она на пресс-конференции.

При этом она отказалась сообщить другие подробности готовящихся ограничительных мер.

Теги: #ес #азовский_пакет #порошенко #санкции
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