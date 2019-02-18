Могерини не исключила введения новых санкций ЕС против Каракаса

Страны ЕС могут ввести новые санкции в отношении властей Венесуэлы, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Вы знаете, всегда существует возможность предложения новых санкций со стороны стран-членов ЕС через соответствующие механизмы", - заявила она в Брюсселе в ответ на вопрос журналиста о возможности новых санкций ЕС в отношении Каракаса.

Ф.Могерини добавила, что в данном случае речь может идти о мерах, направленных "на отдельных физлиц, они не должны затрагивать страдающее население Венесуэлы".

"Такая возможность остается, но то, на чем мы сейчас сконцентрированы, - это работа Международной контактной группы. (...). Я бы хотела подчеркнуть важную вещь: санкции бывают разных типов. И в свете этой ситуации скажу, что венесуэльский народ страдает годами. Уже действующие санкции против Венесуэлы нацелены на лиц, которые несут особую ответственность за то, что применяли насилие или создавали препятствия для демократической жизни. Такие санкции были введены в прошлом году, но они направлены на отдельных людей и не затрагивают ни население, ни экономику страны. Это запрет на въезд на территорию союза, замораживание активов", - сказала она.

По ее словам, "всегда возможно, что государства-члены предложат добавить имена к этому списку, чтобы при этом не было негативных последствий для венесуэльцев и условий их жизни".

"Потому что наша главная цель как Европейского союза заключается в том, чтобы предоставить помощь, оказать поддержку этому населению, испытывающему трудности. То, чего мы совершенно не хотели бы, это принять решение, которое имело бы негативные последствия для венесуэльского населения", - сказала Ф.Могерини.

По ее словам, "возможность добавить имена к этому списку по-прежнему существует". "Государства-члены могут это предложить, обсудить и принять решение при единогласном голосовании. Но не это было предметом нашей дискуссии сегодня, хотя о такой возможности и упоминалось", - сообщила Ф.Могерини.

ЕС ввел санкции в отношении действующей власти Венесуэлы в 2018 году, это точечные санкции, затрагивающие отдельных представителей власти, которых в Брюсселе считают причастными к нарушению прав человека.

В январе 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал Европейский союз к ужесточению санкций в отношении действующего режима в Венесуэле.

"Нам нужно больше санкций со стороны ЕС! Все больше и больше людей убивают. Более того, ясно, что режим абсолютно коррумпирован", - заявлял Х.Гуайдо в интервью немецкой газете "Бильд".

Санкции в отношении Венесуэлы в связи с политическим кризисом, как сообщалось, ввели США. Американские санкции затрагивают в том числе деятельность нефтяного гиганта Венесуэлы -компании PDVSA, которая, по мнению Вашингтона, обеспечивает финансами правительство непризнанного американцами президента Николаса Мадуро.