Политика

18:59 18.02.2019

Законопроект Конгресса США будет предусматривать санкции в отношении внешнего долга России – Менендез

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Законопроект Конгресса США будет предусматривать санкции в отношении внешнего долга России – Менендез

 Законопроект, разрабатываемый в Конгрессе США в отношении новых санкций для РФ, будет предусматривать их применение ко внешнему долгу РФ.

Об этом в понедельник в Брюсселе журналистам сообщил один из соавторов документа, сенатор Боб Менендез (Bob Menendez, демократ).

Законопроект, известный под названием "Защищая американскую безопасность от Кремлевской агрессии" ("Defending American Security from Kremlin Aggression Act", DASKA, был разработан с участием сенаторов Линдсей Грэхэм (Lindsey Graham, республиканец), Кори Гарднер (Cory Gardner, республиканец), Бена Кардина (Ben Cardin, демократ)) и Джин Шахин (Jeanne Shaheen, демократ) и был представлен 13 февраля.

"Всеобъемлющее законодательство направлено на усиление экономического, политического и дипломатического давления на РФ в ответ на вмешательство России в демократические процессы за рубежом, злонамеренное влияние в Сирии и агрессию против Украины, в том числе в Керченском проливе", - разъясняется в пресс-релизе, размещенном на сайте Б.Менендеза.

В интервью журналистам, говоря о том, какой именно долг РФ подразумевается в законопроекте, внешний или внутренний, сенатор сказал: "Я полагаю, что наш фокус сосредоточен на внешних долгах".

"Это - совместные усилия, направленные на то, чтобы за нарушение международного порядка заставить Россию отступить назад. Мы включили (в законопроект) целый раздел о работе в координации с нашими союзниками, включая Европу. Мы включили это в закон, чтобы гарантировать, что мы достигнем нашей цели, а это – заставить Россию подчиняться международному порядку", - пояснил сенатор.

Б.Менендез также сообщил, что в законопроекте нет каких-либо санкций, которые бы касались российского газотранспортного проекта "Северный поток-2". "В отношении "Северного потока-2" нет ничего, чтобы мы предусматривали", - констатировал политик.

Законопроект с новыми санкциями в СМИ уже назвали "санкционным законом из ада". В соответствии с прогнозами, законопроект имеет шанс быть проголосованным в Конгрессе, однако потом его должен подписать президент США Дональд Трамп.

Санкции в законопроекте, в частности, направлены в отношении банков РФ, которые поддерживают усилия по вмешательству в выборы за пределами России, кибернетический сектор страны, государственный долг, а также индивидуальные санкции, направленные против коррупционных деяний, прямых или непрямых, от имени президента РФ Владимира Путина. Законопроектом будет предусмотрено применить санкции к газовому и нефтяному сектору РФ.

Теги: #сша #санкции_против_рф
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