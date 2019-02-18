ЕС должен поддерживать Украину в связи с ситуацией в районе Азовского моря - Могерини

ЕС необходимо обеспечить поддержку Украине в связи с ситуацией в районе Азовского моря, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Спустя пять лет после Майдана состоялись широкие обсуждения среди стран-членов ЕС о нашей поддержке этой стране (Украине - ИФ). Мы обсудили дальнейшие составляющие нашей поддержки, которые нам потребуются в связи с ситуацией в районе Азовского моря", - сказала Ф.Могерини журналистам.

В частности, по ее словам, после визита европейской миссии в этот регион, ЕС должен определиться с развитием возможных путей сообщения по автомобильным и железным дорогам с украинскими населенным пунктами, находящимся вблизи Азовского моря.