Политика

17:06 18.02.2019

ЕС должен поддерживать Украину в связи с ситуацией в районе Азовского моря - Могерини

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ЕС должен поддерживать Украину в связи с ситуацией в районе Азовского моря - Могерини

ЕС необходимо обеспечить поддержку Украине в связи с ситуацией в районе Азовского моря, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Спустя пять лет после Майдана состоялись широкие обсуждения среди стран-членов ЕС о нашей поддержке этой стране (Украине - ИФ). Мы обсудили дальнейшие составляющие нашей поддержки, которые нам потребуются в связи с ситуацией в районе Азовского моря", - сказала Ф.Могерини журналистам.

В частности, по ее словам, после визита европейской миссии в этот регион, ЕС должен определиться с развитием возможных путей сообщения по автомобильным и железным дорогам с украинскими населенным пунктами, находящимся вблизи Азовского моря.

Теги: #ес #азовское_море #могерини
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