Украину на "Евровидении" не должны представлять гастролирующие в РФ артисты – Кириленко

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает, что гастролирующие в России украинские артисты не должны выступать на песенном конкурсе "Евровидение-2019".

"Если на "Евровидение" от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и дальше, то лучше вообще туда никому не ехать. Не надо будет тратить время на объяснения, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация!", - написал В.Кириленко в своем аккаунте в Твиттер в понедельник.

В настоящее время проходит отбор участника от Украины на Евровидении, финал которого состоится 23 февраля в эфире телеканала "UA: Перший".