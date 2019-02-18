ЦИК создала все 199 окружных избирательных комиссий на выборах президента
Центральная избирательная комиссия Украины создала все 199 окружных избирательных комиссий на выборах президента Украины 31 марта.
"Рассмотрев представления кандидатов на пост президента Украины, по кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий на выборах президента Украины, ЦИК образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины на очередных выборах президента 31 марта 2019 года", - сообщает в понедельник пресс-служба Центризибркома.