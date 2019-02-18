Политика

15:56 18.02.2019

Украина показала недостаточный прогресс в выполнении СА с ЕС в сфере образования, инфраструктуры, охраны окружающей среды

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Украина показала недостаточный прогресс в выполнении СА с ЕС в сфере образования, инфраструктуры, охраны окружающей среды

В некоторых сферах Украина демонстрирует низкий прогресс в выполнении Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом из-за недостаточной организационной способности министерств и ведомств и отсутствия политической воли, считает глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Согласно материалам, представленным Офисом вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, распространенным перед конференцией "Итоги выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", наименьший прогресс достигнут в таких сферах: образование (13%), транспорт, транспортная инфраструктура, почтовые и курьерские услуги (15%), государственные закупки (16%), охрана окружающей природной среды и гражданская защита (22%).

Кроме того, по ряду направлений, в частности, интеллектуальная собственность, налогообложение, управление государственными финансами, гуманитарная политика, защита прав потребителей, гражданское здоровье, финансовое сотрудничество и борьба с мошенничеством отсутствуют зафиксированные на 2018 год обязательства.

Вместе с тем прогресс выполнения СА с ЕС составил 52%.

"Есть сектора, где прогрессы был крайне ограниченным и разочаровывающим, – это налоги, транспорт, таможенный контроль, интеллектуальная собственность", - отметил глава Х.Мингарелли.

По его словам, причинами недостаточного прогресса были, в частности, недостаточная организационная способность, а также отсутствие политической воли.

"Есть момент более сложный: недостаточность политической воли. Не секрет, что некоторые лица в Украине борются за то, чтобы остановить процесс реформ, который не идет так быстро, как хотелось бы", - отметил посол.

Теги: #соглашение #ес #мингарелли
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