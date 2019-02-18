Украинская делегацию на полях Генассамблеи ООН намерена обсудить формат миротворческой миссии на Донбассе

Украинская сторона в ходе визита в Нью-Йорк (США) на Генеральную ассамблею ООН на текущей неделе проведет переговоры относительно возможного формата миротворческой миссии на Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Там будет не только Генассамблея – там будут и переговоры в ООН, там будут переговоры относительно возможного формата миротворческой миссии. Там будет много вещей. Но сама Генассамблея, конечно, самая важная", - сказал министр журналистам в понедельник в Брюсселе.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко анонсировал свой доклад на заседании Генассамблеи ООН о ситуации на оккупированных территориях.

"Менее чем через неделю я буду в Нью-Йорке с трибуны Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций впервые докладывать о ситуации на оккупированных территориях, требуя защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины", - сказал П.Порошенко 14 февраля.