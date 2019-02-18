Луценко в преддверии выборов призывает к проверке списков избирателей во избежание манипуляции голосами

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призывает максимально соблюсти чистоту списков избирателей, чтобы не допустить манипуляции голосами избирателей на президентских выборах.

В ходе координационного совещания с руководителями правоохранительных органов в понедельник генпрокурор заявил о недопустимости голосования на выборах "за того гражданина, который находится за границей".

В этом контексте он обратил внимание на то, что списки граждан, которые находятся за границей, будут переданы в правоохранительные органы для недопущения манипуляций с этими голосами.

Ю.Луценко также обратил внимание на такую возможную манипуляцию на выборах, как "голосование за мертвых граждан". В этом контексте он призвал миграционную службу проверить реестры.