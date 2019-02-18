Политика

11:45 18.02.2019

Восемь кандидатов в президенты Украины попросили полицию обеспечить им охрану

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Восемь кандидатов в президенты Украины попросили полицию обеспечить им охрану

Восемь кандидатов на пост президента Украины обратились в полицию для обеспечения им охраны, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов в понедельник он отметил, что полиция уделяет особое внимание обеспечению охраны кандидатов в президенты.

"В настоящее время с такой просьбой к нам обратились 8 кандидатов", - сказал А.Аваков.

По его словам, в настоящее время поступило 1477 заявлений о преступлениях, связанных с избирательным процессом, преимущественно они касаются незаконной агитации. Расследуется 61 уголовное производство.

А.Аваков подчеркнул, что особое внимание полиция уделяет обеспечению безопасности международных наблюдателей.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.

Теги: #аваков #кандидаты #мвд #выборы
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