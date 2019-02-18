Лайчак на встрече с Климкиным выразил сожаление из-за отказа Киева допустить на выборы наблюдателей из РФ

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным выразил сожаление в связи с отказом украинской стороны допускать на президентские выборы наблюдателей – граждан РФ, а также высказал надежду на конструктивное взаимодействие Украины с ОБСЕ.

Как говорится в релизе ОБСЕ, М.Лайчак повторил свое сожаление по поводу решения украинских властей, которое "де-факто отказывает в аккредитации международным наблюдателям БДИПЧ с паспортами РФ".

"Я по-прежнему убежден, что непринятие аккредитации для всех наблюдателей БДИПЧ не соответствует обязательствам ОБСЕ и, следовательно, не соответствует лучшим интересам ОБСЕ, Украины или ее народа", - сказал он.

Действующий председатель ОБСЕ также отметил, что поскольку содействие урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее является ключевым приоритетом для председательства Словакии в ОБСЕ, то "мы рассчитываем на конструктивное взаимодействие Украины с ОБСЕ".

Кроме того, он предложил ряд конкретных мер по уменьшению гуманитарных последствий кризиса в Украине и вокруг нее для наиболее пострадавших людей. "Эти небольшие, но очень конкретные предложения будут иметь реальное значение для людей на местах", - добавил М.Лайчак.