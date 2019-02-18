Политика

09:37 18.02.2019

Вице-президент США призывает ЕС выйти из ядерной сделки с Ираном

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Вице-президент США призывает ЕС выйти из ядерной сделки с Ираном

Вице-президент США Майк Пенс призвал ЕС выйти из ядерной сделки с Ираном и не подрывать санкции Вашингтона в отношении Тегерана.

"(Для ЕС) настало время выйти из ядерной сделки и присоединиться к нам. Наши европейские партнеры должны прекратить подрывать санкции США против этого кровавого революционного режима", - сказал он, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом М.Пенс подверг критике учрежденный странами ЕС механизм по торговле с Ираном.

По его словам, "этот шаг лишь укрепляет Иран, ослабляет ЕС и все более отдаляет Европу от США".

Ранее страны ЕС учредили финансовый механизм INSTEX, с помощью которого европейские страны продолжат финансовые расчеты с Ираном в обход санкций США.

США в прошлом году объявили о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновили санкции в отношении Исламской республики.

Теги: #сша #ес #иран
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