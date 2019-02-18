Конференция по реформам в Украине состоится в Торонто в июле – Фриланд

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд анонсировала на 5 июля проведение в Торонто конференции по вопросам реформ в Украине.

"В тот год (2018 - ИФ) была конференция по вопросам реформ у Андерса (министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен - ИФ). Такая международная встреча в поддержку реформ в Украине. В Канаде в Торонто 5 июля пройдет такая же конференция, где будет новый президент. Я всех приглашаю", - сказала она, выступая на Украинском ланче, организованном Фондом Виктора Пинчука, по случаю Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Х.Фриланд отметила: "Это будет очень хорошая возможность для нас всех действительно подтолкнуть нового президента на пути реформ".