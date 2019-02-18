Совет ЕС по иностранным делам обсудит разностороннюю помощь Украине

Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят в понедельник на Совете ЕС в Брюсселе пути содействия укреплению безопасности в Украине и в районе Азовского моря, говорится в материалах, распространенных к заседанию.

"Они обсудят также ситуацию на и вокруг Азовского моря и возросшую милитаризацию в регионе, социально-экономическую поддержку, которую ЕС мог бы принести региону, и то, как обеспечить свободный и беспрепятственный проход (судов - ИФ) через Керченский пролив", - сообщается в материалах.

Высокопоставленный европейский чиновник, знакомивший в минувшую пятницу журналистов на условиях анонимности с повесткой дня Совета ЕС, сообщил, что в совете в связи с "керченским инцидентом" идет работа по новым ограничительным мерам в отношении России, которые мог бы принять Евросоюз.

При этом, отвечая на вопрос, он заявил: "Насколько я знаю, никакое решение не будет принято в понедельник. И это причина, по которой данный вопрос не входит в повестку дня совета 18 февраля. Но они (меры - ИФ), несомненно, скоро последуют".

Вместе с тем, некоторое время спустя, агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что в ЕС согласовали ограничительные меры против восьми граждан России из-за инцидента в Черном море близ Керченского пролива.

В сообщении отмечалось, что вопрос согласован на техническом уровне. Но на Совете ЕС по иностранным делам 18 февраля о санкциях могут не объявить, поскольку к этому времени в Брюсселе, возможно, не успеют завершить подготовительную работу по правовым и техническим вопросам.

Ситуацию в конце дня в пятницу прокомментировал "Интерфаксу" европейский дипломатический источник: "Я могу повторить вам то, что уже сообщалось сегодня журналистам в Брюсселе: мы не ожидаем на Совете ЕС 18 февраля санкций как таковых в смысле их юридического утверждения. Но процесс работы над ними идет, и они, действительно, готовятся".

Он предположил, что "министры иностранных дел в понедельник объявят в политическом плане о введении этих санкций". Но юридическое решение может последовать позднее.

На следующий день на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил: "Там (на Совете ЕС - ИФ), конечно, будут персональные санкции. Вы об этом услышите от (главы дипломатии ЕС - ИФ) Федерики Могерини (. . .). Я очень надеюсь, что то, что будет в понедельник, - это не конец. Мы обсуждаем и другие идеи".

Выступавший перед журналистами в Брюсселе высокопоставленный источник отметил, что по Украине на совете состоится "глобальная дискуссия", покрывающая целую серию вопросов "с акцентом на процесс реформ и вопросы, связанные с конфликтом".

"Что касается конфликта, министры также будут говорить о ситуации на востоке Украины, и государства-члены, участвующие в "нормандском формате", выступят с информацией", - сказал функционер ЕС.

Он при этом напомнил, что дискуссия пройдет на неделе, когда отмечается пятая годовщина "движения Евромайдан". По его мнению, это будет хороший повод рассмотреть реализацию страной программ за минувшие пять лет. "Но это тоже будет подходящий момент, чтобы напомнить необходимость не ослаблять усилий, учитывая, что, кроме прочего, предстоят выборы, предусмотренные позднее в этом году в Украине", - сказал собеседник журналистов.

В основную часть повестки Совета ЕС входит Сирия. Ситуация в стране будет рассмотрена в перспективе предстоящей 12-14 марта в Брюсселе третьей конференции по будущему Сирии. С сообщением по ситуации в этой стране и вокруг нее выступит Ф.Могерини.

"Мы продолжим поддерживать политический переходный процесс под эгидой ООН, стремясь при этом работать с гражданским обществом", - сказал европейский чиновник.

"Мы рассчитываем перезапустить женевский процесс и надеемся, что состоявшиеся вчера (14 февраля - ИФ) в Сочи (на четвертом трехстороннем саммите РФ, Турции, и Ирана по Сирии - ИФ) дискуссии позволят нам продвинуться в этом вопросе", - добавил источник.

"И, кроме того, - продолжил он, - предстоит третья Брюссельская конференция по будущему Сирии. Высокий представитель доложит об ее подготовке".

Во время рабочего обеда министров пройдут дебаты по Венесуэле. "Это будет возможностью для высокого представителя сообщить о первом заседании Международной контактной группы, состоявшемся 7 февраля в Монтевидео. Министры обсудят дальнейшие шаги, направленные на мобилизацию международного сообщества на помощь в создании в Венесуэле политического пространства с целью организации инклюзивных и прозрачных президентских выборов с необходимыми гарантиями свободного и заслуживающего доверия избирательного процесса", - сообщил собеседник журналистов.

Совет, как принято, начнется обзором актуальных международных событий. Ф.Могерини выскажется по преспанскому соглашению, открывшему путь к переименованию Македонии в Северную Македонию, и по его значению для региона. Затем последует сообщение о ситуации в Демократической Республике Конго, где, как считают в Брюсселе, "остается много вопросов после проведения последних выборов, даже притом, что президент уже принес присягу. Пойдет также речь об Африканском Роге, и глава европейской дипломатии расскажет о своем визите в Аддис-Абебе, где состоялся саммит Африканского союза.

Совет министров иностранных дел примет заключения по Йемену и по "климатической дипломатии".