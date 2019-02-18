Климкин об итогах Мюнхенской конференции: Диванная позиция очень раздражает

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по завершению Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как "драматическое кино".

"После двух дней погружения в реальность Мюнхенской конференции по безопасности имею много мыслей. В общем, оптимистических, но иногда, к сожалению, все же не очень светлых. Российская агрессия против Украины до сих пор воспринимается многими как драматическое кино, которое они смотрят из своей комфортной диванной реальности. Очевидно, так некоторым удобнее. И это, конечно, очень раздражает", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

По его словам, все больше становится тех, кто осознает, что "дальше так продолжаться не может - с Россией нужно что-то делать".

"А с комфортной наблюдательной позиции, этого точно не сделаешь. Окончательного ответа, что и как нужно делать, пока нет. Как и нет ответа, как противостоять тенденции, что мир становится все более опасным. Но понимание относительно источника этой опасности есть почти у всех", - отметил глава МИД.

П.Климкин подчеркнул, что в мире становится все больше форумов по безопасности в то время, как самой безопасности все меньше.

"С такими темпами будущий глобальный мир рискует быть очень злым. Трансатлантическое сообщество и Европа еще оценят значение Украины и наш вклад в глобальную безопасность и стабильность. И мы все больше готовы это обсуждать. Это, на самом деле, для меня главные выводы нынешнего Мюнхена", - добавил он.