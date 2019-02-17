Политика

12:13 17.02.2019

Глава МИД Катара сомневается в разгроме ИГ на Ближнем Востоке

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Глава МИД Катара сомневается в разгроме ИГ на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман ат-Тани считает преждевременным говорить о разгроме террористической группировки "Исламское государство" на Ближнем Востоке.

"За последние пару дней мы слышал, как люди говорили о разгроме террористов, о разгроме ИГ. А мы вынуждены уточнить: был освобожден ряд территорий, но ИГ или терроризм пока еще не разбиты", - сказал он в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

Мухаммед бен Абдеррахман ат-Тани отметил, что, несмотря на территориальные потери, террористы сохранили в этом регионе свою идеологию, боевиков и продолжают рекрутировать новых сторонников.

По словам главы ведомства, "основным причинам" кризисов и конфликтов в регионе внимания пока что не уделялось.

Также он выразил беспокойство в связи с отсутствием международного и регионального процесса, который бы стремился преодолеть растущие разногласия на Ближнем Востоке. Министр указал на отсутствие единой интерпретации международного права применительно к ситуации в таких странах как Сирия, Йемен, Ливия, а также к палестинской проблеме.

Теги: #мюнхенская_конференция #катар
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Интерфакс-Украина
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