Политика

12:13 17.02.2019

Катар готов к диалогу с арабской "четверкой", разорвавшей с ним дипотношения

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Катар готов к диалогу с арабской "четверкой", разорвавшей с ним дипотношения

Катар остается открытым к диалогу со странами арабской "четверки", заявил глава МИД Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Катар остается открытым. Если будут какие-либо благоприятные действия, направленные на разрешение ситуации, Катар всегда призывал к диалогу", - сказал он.

"Катар всегда призывал другие страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в частности блокирующие государства, сесть и понять, какие причины стоят за этим", - отметил он.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. При этом эти страны обвинили катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других государств.

Теги: #катар
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