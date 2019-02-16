Политика

20:40 16.02.2019

Порошенко в Мюнхене заявил о необходимости четко координировать действия стран в сфере безопасности

1 мин читать
Порошенко в Мюнхене заявил о необходимости четко координировать действия стран в сфере безопасности

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости более четко координировать действия стран в вопросах безопасности.

"Мы должны лучше координировать свои действия в вопросах безопасности… Мы должны дать ответ на вопрос – что делать для безопасности", – сказал П. Порошенко на конференции по безопасности в субботу в Мюнхене.

Он напомнил, что после того как Российская Федерация совершила акт агрессии против Украины в Керченской протоке и захватила украинских моряков и суда, она объяснила свои действия тем, что защищала Керченский мост. "Вы можете себе представить, что российские атаки в Балтийском море через пару лет, аргументируют тем, что они защищают Северный поток-2?", - сказал П.Порошенко.

П.Порошенко не согласился с утверждениями, что Украине нужно "не злить Россию" и не вступать в НАТО.

Он подчеркнул, что Украина рассматривает себя восточным флангом Европы и НАТО.

"Некоторые объясняют, что Украина и Россия должны одновременно прекратить стрелять. Это неправильно. Если Россия прекратит стрелять – будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то не будет Украины", - сказал президент.

По его словам, тогда Украина прекратит защищать свой суверенитет, территориальную независимость, свободу и демократию.

Теги: #порошенко #европа #безопасность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:28 16.02.2019
Украина готова рассмотреть инициативы, касающиеся безопасности в Европе – Порошенко

Украина готова рассмотреть инициативы, касающиеся безопасности в Европе – Порошенко

20:21 16.02.2019
Пенс рассчитывает на прогресс Украины в экономике – встреча с Порошенко

Пенс рассчитывает на прогресс Украины в экономике – встреча с Порошенко

18:45 16.02.2019
Порошенко после встречи с Пенсом высказал надежду на дальнейшую поддержку США Украины

Порошенко после встречи с Пенсом высказал надежду на дальнейшую поддержку США Украины

14:21 16.02.2019
Порошенко пригласил президента Черногории посетить Украину

Порошенко пригласил президента Черногории посетить Украину

13:45 16.02.2019
Порошенко обсудил с Меркель вопрос предотвращения вмешательства РФ в президентские выборы в Украине

Порошенко обсудил с Меркель вопрос предотвращения вмешательства РФ в президентские выборы в Украине

13:28 16.02.2019
Порошенко и Меркель проводят переговоры в Мюнхене – пресс-секретарь президента

Порошенко и Меркель проводят переговоры в Мюнхене – пресс-секретарь президента

11:38 16.02.2019
Порошенко поздравил Литву с государственным праздником

Порошенко поздравил Литву с государственным праздником

20:26 15.02.2019
Гройсман о взаимоотношениях с Порошенко: Они абсолютно конструктивные

Гройсман о взаимоотношениях с Порошенко: Они абсолютно конструктивные

20:23 15.02.2019
Порошенко и Столтенберг отмечают важность предстоящего визита в Украину Североатлантического совета НАТО

Порошенко и Столтенберг отмечают важность предстоящего визита в Украину Североатлантического совета НАТО

18:59 15.02.2019
Президент поставил задачу, чтобы все деньги, которые идут в кампанию, были максимально прозрачными - Грынив

Президент поставил задачу, чтобы все деньги, которые идут в кампанию, были максимально прозрачными - Грынив

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко: никто не знает победителя президентских гонок и это - залог демократии

Черноморский регион нуждается в большем присутствии НАТО - президент Румынии

На следующей неделе Евросоюз одобрит "азовский пакет" санкций против РФ - Порошенко

Руководитель штаба Порошенко В.Ковальчук обещает продемонстрировать пример честной и чистой кампании

Ограничения в работе с Госреестром избирателей для кандидатов в президенты и партий связаны с войной – глава ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: никто не знает победителя президентских гонок и это - залог демократии

Тимошенко обсудила с Лагард путь реформ в Украине после выборов президента и рассказала Линкявичусу о своем "Новом курсе"

Гриценко обсудил с Волкером шаги по деоккупации Донбасса и техническое переоснащение армии

Тимошенко обсудила с Лагард путь реформ в Украине после выборов президента и рассказала Линкявичусу о своем "Новом курсе"

Тимошенко заявила, что не пойдет на компромиссы с Москвой, которые коснутся интересов Украины, даже для завершения войны

Гриценко: Украина готова и далее вкладывать в мировую безопасность, но ждет от партнеров помощи, минимум в освобождении заложников

Украина настаивает на постоянной наблюдательной миссии в Керченском проливе, Россия не согласна - Климкин

50 наблюдателей из Канады прибыли в Украину в преддверии выборов президента - Фриланд

В Мюнхене на Украинском ланче, организованном Фондом Пинчука, призвали РФ освободить военнопленных моряков

Гриценко: после выборов президента внешняя политика Украины не изменится, потому что у пророссийского кандидата нет шансов победить

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА