Порошенко в Мюнхене заявил о необходимости четко координировать действия стран в сфере безопасности

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости более четко координировать действия стран в вопросах безопасности.

"Мы должны лучше координировать свои действия в вопросах безопасности… Мы должны дать ответ на вопрос – что делать для безопасности", – сказал П. Порошенко на конференции по безопасности в субботу в Мюнхене.

Он напомнил, что после того как Российская Федерация совершила акт агрессии против Украины в Керченской протоке и захватила украинских моряков и суда, она объяснила свои действия тем, что защищала Керченский мост. "Вы можете себе представить, что российские атаки в Балтийском море через пару лет, аргументируют тем, что они защищают Северный поток-2?", - сказал П.Порошенко.

П.Порошенко не согласился с утверждениями, что Украине нужно "не злить Россию" и не вступать в НАТО.

Он подчеркнул, что Украина рассматривает себя восточным флангом Европы и НАТО.

"Некоторые объясняют, что Украина и Россия должны одновременно прекратить стрелять. Это неправильно. Если Россия прекратит стрелять – будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то не будет Украины", - сказал президент.

По его словам, тогда Украина прекратит защищать свой суверенитет, территориальную независимость, свободу и демократию.