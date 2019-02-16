Политика

20:28 16.02.2019

Украина готова рассмотреть инициативы, касающиеся безопасности в Европе – Порошенко

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Украина готова рассмотреть инициативы, касающиеся безопасности в Европе – Порошенко

Украина готова рассмотреть какие-либо инициативы, касающиеся безопасности в Европе, заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Так он ответил на предположение кандидата на пост президента Еврокомиссии от ЕНП, немецкого евродепутата Манфреда Вебера о том, что Евросоюз может построить систему противоракетной обороны при участии Украины. "Договору о РСМД пришёл конец, и мы столкнулись с новыми вызовами. Если мы предложим Германии, Франции, Польше, Литве, Украине совместно построить противоракетную систему для ЕС. Для нашей защиты", - высказал М.Вэбер свою инициативу.

По мнению немецкого политика, это поможет вернуть единство в Европу.

"Это то, что действительно сможет убедить людей в Польше, в Украине, что они могут доверять немцам, французам, что мы можем что-то сделать (по защите от внешних угроз - ИФ)", - рассказал об инициативе европарламентарий.

В свою очередь П.Порошенко сказал: "Соглашение между Францией и Германией позитивно оцениваю, также как и дискуссии о подобных инициативах. Но мы должны осознавать, что европейцы должны защищать себя сами. В рамках НАТО, если это будет эффективно, или в рамках других структур. Украина будет счастлива быть частью любых инициатив, касающихся безопасности".

Президент отметил, что Украина не может игнорировать вызовы безопасности. "Единственная структура, которая сейчас демонстрирует эффективность - это НАТО. Поэтому я внёс предложение в парламент, мы сделали конституционные изменения относительно будущего членства Украины в НАТО и ЕС. Конституционным большинством законопроект был одобрен. Поэтому в диалоге о том, какая нация является большими еврооптимистами - Украина однозначно будет среди первых", - пояснил он.

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Теги: #ес #порошенко #про
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