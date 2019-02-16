Политика

20:21 16.02.2019

Пенс рассчитывает на прогресс Украины в экономике – встреча с Порошенко

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Пенс рассчитывает на прогресс Украины в экономике – встреча с Порошенко

Вице-президент США Майк Пенс на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу заверил в поддержке Украины Соединенными Штатами и ожидает прогресса страны в экономике.

"Хочу выразить простой месседж украинцам: "Мы с вами". Недавнее событие в Керченском проливе напоминает о вызовах российской агрессии, с которыми сталкивается Украина. Хочу заверить вас, что США поддерживают Украину", - сказал вице-президент США, которого цитирует пресс-служба главы Украинского государства.

Он отметил экономические реформы, которые сделали возможным дополнительное сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

"С нетерпением жду вашего дальнейшего прогресса в экономике и надеюсь, что мы найдем дополнительные пути укрепления безопасности в Европе", - сказал М.Пенс.

Теги: #сша #безопасность #поддержка
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