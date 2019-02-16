Порошенко: никто не знает победителя президентских гонок и это - залог демократии

Президент Украины Петр Порошенко не может спрогнозировать результаты выборов главы государства.

"Я президент свободной демократической страны, мы не Российская Федерация. В Российской Федерации вы знаете заранее, кто выиграет. Я, как президент своей страны, говорю ответственно – никто не знает, кто победит в Украине и это является залогом демократии", - сказал П.Порошенко на конференции безопасности в субботу в Мюнхене.

При этом он подчеркнул, что уверен, что результаты президентских выборов будут чудесными.

Трансляцию и перевод осуществлял телеканал Прямой.

31 марта в Украине пройдут выборы президента.