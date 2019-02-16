Гриценко обсудил с Волкером шаги по деоккупации Донбасса и техническое переоснащение армии

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

"С Куртом Волкером (говорили) - о практических шагах по деоккупации Донбасса и техническом переоснащении украинской армии", - написал А.Гриценко на своей странице в Фейсбуке после встречи.

Кроме того, на встрече с командующим Сухопутными войсками США в Европе (2014-2017) Беном Ходжесом политик поднимал вопрос стратегического партнерства США, НАТО и Украины относительно напряженной ситуации в Черном и Азовском морях и об освобождении украинских моряков, находящихся в российском плену.

"С членом Европарламента Анной Марией Корацца Бильдт (говорили) - о рисках для честных выборов в Украине и четкой фиксации правонарушений", - также сообщил А.Гриценко.