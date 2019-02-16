Политика

18:54 16.02.2019

Тимошенко заявила, что не пойдет на компромиссы с Москвой, которые коснутся интересов Украины, даже для завершения войны

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Тимошенко заявила, что не пойдет на компромиссы с Москвой, которые коснутся интересов Украины, даже для завершения войны

Лидер партии "Батькивщина", кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заверяет, что в случае избрания ее президентом не допустит какие-либо компромиссы с Москвой в ущерб интересам Украины, в том числе в вопросе завершения войны.

"Наша команда будет достаточно жестко защищать Украину. Никаких компромиссов, которые бы, не дай бог, коснулись интересов Украины, категорически никогда не будут приняты. В том числе, что касается завершения войны", - заявила она на Украинском ланче, организованном Фондом Виктора Пинчука, по случаю Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

"Украинский ланч" в Мюнхене – это платформа, на которой мировые и украинские лидеры обсуждают вопросы безопасности Украины и связанные с ними последствия для Европы и мира.

Фонд Виктора Пинчука - независимая частная международная благотворительная организация, которая базируется в Украине. Фонд был создан в 2006 году бизнесменом и филантропом Виктором Пинчуком. Его цель - предоставление возможности новым поколениям изменить страну и мир. Для ее реализации Фонд разрабатывает проекты и развивает партнерство как в Украине, так и за ее пределами. С 2006 года Фонд инвестировал более $142 млн в трансформацию Украины.

Теги: #рф #тимошенко #россия #украина #выборы
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