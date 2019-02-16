Политика

18:45 16.02.2019

Порошенко после встречи с Пенсом высказал надежду на дальнейшую поддержку США Украины

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Порошенко после встречи с Пенсом высказал надежду на дальнейшую поддержку США Украины

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на дальнейшую поддержку Соединенными Штатами Америки Украинского государства в Генеральной Ассамблее ООН и в международных организациях.

"Мы договорились о том, что и в Генеральной Ассамблее ООН во время дебатов по оккупированной территории, и в международных организациях твердая поддержка США Украины будет продолжена", - сказал П.Порошенко журналистам в Мюнхене в субботу после встречи с вице-президентом США Майком Пенсом.

По его словам, во время встречи с М.Пенсом они обсудили поддержку реформ в Украине.

"Я поблагодарил вице-президента и попросил передать мою благодарность президенту Соединенных Штатов, Конгрессу за финансовую поддержку Украины", - сказал президент, напомнив, что в госбюджете США $600 млн выделено для поддержки Украины.

П.Порошенко подчеркнул, что Украина рассчитывает на сотрудничество с США в оборонной сфере, в том числе "на поставку Украине всех типов вооружения".

Кроме того, он сообщил, что на встрече с М.Пенсом обсуждался вопрос координации действий по реакции на агрессию РФ в Керченском проливе, введения санкций и их координации с санкциями Евросоюза.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на 2019 год - почти до $700 млн.

"Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом $250 млн, ранее выделенных Пентагону на указанные цели, составляет почти $695,7 млн", – говорится в сообщении посольства Украины в США.

Теги: #сша #порошенко #украина #пенс
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