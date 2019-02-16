Политика

18:27 16.02.2019

Гриценко: Украина готова и далее вкладывать в мировую безопасность, но ждет от партнеров помощи, минимум в освобождении заложников

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Гриценко: Украина готова и далее вкладывать в мировую безопасность, но ждет от партнеров помощи, минимум в освобождении заложников

Украина является контрибутором мировой и европейской безопасности, но ожидает, что партнеры помогут ей, по крайней мере, в решении одной проблемы – давлении на Россию для освобождения украинских заложников, заявляет кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Мы готовы и далее вкладывать в мировую и европейскую безопасность честно и откровенно. Но когда сложно, хотя бы одну проблему гуманитарную самую важную совместно решить – освободить заложников. Надавить на Россию так, чтобы вернулись наши ребята и девушки, которые захвачены в плен", - сказал он, выступая в субботу на 3-м Украинском ланче на тему "Украина 2019 – выбор будущего", организованном Фондом Виктора Пинчука по случаю Мюнхенской конференции по безопасности.

Политик подчеркнул, что Украина – "не попрошайка, а контрибутор" в вопросах мировой безопасности.

По его словам, более 50 тыс. украинских солдат прошли международные миротворческие операции, 50 человек погибли.

Кроме того, А.Гриценко добавил, что Украина, не будучи членом НАТО, участвовала в военных операциях Альянса.

"Мы заслужили то, чтобы в сложной ситуации с нами были рядом. И мы готовы далее вкладывать в мировую безопасность", - сказал политик.

"Украинский ланч" в Мюнхене – это платформа, на которой мировые и украинские лидеры обсуждают вопросы безопасности Украины и связанные с ними последствия для Европы и мира.

Фонд Виктора Пинчука - независимая частная международная благотворительная организация, которая базируется в Украине. Фонд был создан в 2006 году бизнесменом и филантропом Виктором Пинчуком. Его цель - предоставление возможности новым поколениям изменить страну и мир. Для ее реализации Фонд разрабатывает проекты и развивает партнерство как в Украине, так и за ее пределами. С 2006 года Фонд инвестировал более $142 млн в трансформацию Украины.

Теги: #рф #россия #украина #гриценко
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