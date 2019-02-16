Политика

17:52 16.02.2019

В Мюнхене на Украинском ланче, организованном Фондом Пинчука, призвали РФ освободить военнопленных моряков

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В Мюнхене на Украинском ланче, организованном Фондом Пинчука, призвали РФ освободить военнопленных моряков

Международные партнеры Украины на Украинском ланче, организованном Фондом Виктора Пинчука, в Мюнхене призвали Россию освободить военнопленных моряков.

"Я призываю к новым санкциям, и они должны быть введены, если Россия не отпустит украинских моряков... Я оптимистичен, что это произойдет", - заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен.

Глава МИД Канады Христя Фриланд поддержала своего датского коллегу, добавив, что Канада продолжит прилагать усилия для их освобождения.

"Если мы будем громко кричать, Лавров (глава МИД России Сергей Лавров - ИФ) нас услышит: "Освободите заложников!"", - призвала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

К инициативе присоединился также спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер: "Я также присоединюсь - освободить пленных. Немедленно".

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

15 и 16 января 2019 года Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей украинским морякам до 24 апреля 2019 года.

"Украинский ланч" в Мюнхене – это платформа, на которой мировые и украинские лидеры обсуждают вопросы безопасности Украины и связанные с ними последствия для Европы и мира.

Фонд Виктора Пинчука - независимая частная международная благотворительная организация, которая базируется в Украине. Фонд был создан в 2006 году бизнесменом и филантропом Виктором Пинчуком. Его цель - предоставление возможности новым поколениям изменить страну и мир. Для ее реализации Фонд разрабатывает проекты и развивает партнерство как в Украине, так и за ее пределами. С 2006 года Фонд инвестировал более $142 млн в трансформацию Украины.

Фонд Виктора Пинчука поддерживает международную сеть "Ялтинская Европейская Стратегия" (YES) - ведущий форум, на котором обсуждается европейское будущее Украины и мировой контекст. Он организует ежегодное мероприятие в дни проведения Ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе, круглые столы, посвященные безопасности Украины в Киеве, а также вместе с Атлантическим советом США реализует программу из мониторинга и предупреждения попыток внешнего вмешательства в будущие президентские и парламентские выборы в Украине.

Среди проектов Фонда Виктора Пинчука: всеукраинская сеть центров помощи новорожденным "Колыбели надежды"; крупнейшая в Украине частная стипендиальная программа "Завтра.UA"; стипендиальная программа обучения за границей для украинских студентов "Всемирные студии"; PinchukArtCentre - самый динамический арт-центр в Украине и восточноевропейском регионе, предоставляющий свободный доступ к современному искусству.

Фонд сотрудничает с Атлантическим советом, Институтом Брукингса, Институтом глобальных изменений Тони Блэра, Советом международных отношений, Фондом Amicus Europae и другими неправительственными организациями. Он поддерживает краудфандинговую платформу "Украинская биржа благотворительности", призванную содействовать развитию благотворительности в украинском обществе. Фонд является членом Европейского центра фондов и Украинского форума грантодателей.

Теги: #мюнхенская_конференция #россия #украина #рф #моряки #азовское_море #самуэльсен
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