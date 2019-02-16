Политика

17:52 16.02.2019

Гриценко: после выборов президента внешняя политика Украины не изменится, потому что у пророссийского кандидата нет шансов победить

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Гриценко: после выборов президента внешняя политика Украины не изменится, потому что у пророссийского кандидата нет шансов победить

У кандидата в президенты, соответствующего интересам России, нет шансов стать главой Украинского государства, поэтому внешняя политика Киева после выборов не изменится, уверен кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Я не вижу ни одного шанса у представителя России на этих выборах стать президентом. Поэтому я не боюсь, что это каким-то образом изменит приоритеты украинской внешней политики", - заявил он, выступая в субботу на 3-м Украинском ланче на тему "Украина 2019 – выбор будущего", организованном Фондом Виктора Пинчука по случаю Мюнхенской конференции по безопасности.

А.Гриценко отметил, что в Конституции Украины правильно зафиксирован внешний курс государства – на НАТО и ЕС. При этом он добавил, что движение в этом направлении должно идти, прежде всего, по пути реформ и борьбы с коррупцией.

"Украинский ланч" в Мюнхене – это платформа, на которой мировые и украинские лидеры обсуждают вопросы безопасности Украины и связанные с ними последствия для Европы и мира.

Фонд Виктора Пинчука - независимая частная международная благотворительная организация, которая базируется в Украине. Фонд был создан в 2006 году бизнесменом и филантропом Виктором Пинчуком. Его цель - предоставление возможности новым поколениям изменить страну и мир. Для ее реализации Фонд разрабатывает проекты и развивает партнерство как в Украине, так и за ее пределами. С 2006 года Фонд инвестировал более $142 млн в трансформацию Украины.

Фонд Виктора Пинчука поддерживает международную сеть "Ялтинская Европейская Стратегия" (YES) - ведущий форум, на котором обсуждается европейское будущее Украины и мировой контекст. Он организует ежегодное мероприятие в дни проведения Ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе, круглые столы, посвященные безопасности Украины в Киеве, а также вместе с Атлантическим советом США реализует программу из мониторинга и предупреждения попыток внешнего вмешательства в будущие президентские и парламентские выборы в Украине.

Среди проектов Фонда Виктора Пинчука: всеукраинская сеть центров помощи новорожденным "Колыбели надежды"; крупнейшая в Украине частная стипендиальная программа "Завтра.UA"; стипендиальная программа обучения за границей для украинских студентов "Всемирные студии"; PinchukArtCentre - самый динамический арт-центр в Украине и восточноевропейском регионе, предоставляющий свободный доступ к современному искусству.

Фонд сотрудничает с Атлантическим советом, Институтом Брукингса, Институтом глобальных изменений Тони Блэра, Советом международных отношений, Фондом Amicus Europae и другими неправительственными организациями. Он поддерживает краудфандинговую платформу "Украинская биржа благотворительности", призванную содействовать развитию благотворительности в украинском обществе. Фонд является членом Европейского центра фондов и Украинского форума грантодателей.

Теги: #выборы #гриценко
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