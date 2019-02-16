Манипуляции политиков вокруг Будапештского меморандума фокусируются на виртуальных форматах - Елисеев

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев отмечает, что манипуляции политиков вокруг возможного расширенного "Будапештского формата" с целью достижения мира в Украине отводят данную дискуссию от решения реального конфликта.

"Будапештский меморандум присутствует и в риторике президента (президента Украины Петра Порошенко – ИФ) как дополнительный элемент того, что Россия нарушает не только базовые принципы устава ООН, международного права, нормы ОБСЕ, но и договоренности, зафиксированные в Будапештском меморандуме. Конечно, кое-кто пытается манипулировать. Хотел бы разочаровать его (меморандума – ИФ) сторонников", - сказал К.Елисеев в интервью "Hromadske.ua", отвечая на вопрос о своем отношении к идее замены переговоров в рамках Минского процесса на переговоры в формате Будапештского меморандума.

По его словам, недостаточно лишь желания украинской стороны. "К сожалению, РФ отказывается от работы в каких-либо других форматах, кроме Нормандского или в рамках Трехсторонней контактной группы, которая собирается регулярно в Минске. Поэтому манипуляции вокруг "Будапешта" отводят дискуссию от реальных проблем и фокусируются на каких-то виртуальных форматах", - добавил замглавы АП.

К.Елисеев также подчеркнул, что если учесть, что две страны "Нормандского формата" - Германия и Франция - представляют позицию ЕС, а параллельно активно работает и американская дипломатия, то "по сути мы и имеем Будапештский формат". "Но, к сожалению, не форма, а суть является определяющей в этом процессе", - резюмировал он.