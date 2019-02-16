Волкер надеется на честные и свободные выборы в Украине

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркивает необходимость честных и свободных выборов в Украине.

"Это будет настоящая борьба за голоса. Мы уже сейчас слышим заявления, которые противоречат интересам Украины. Они, возможно, красиво звучат на публике. Например, о том, что Украине не нужно, чтобы МВФ говорил что делать. Реальность в том, что Украине нужен МВФ. Но самое главное, чтобы это были честные и свободные выборы", - сказал он, выступая на Украинском ланче, организованном Фондом Виктора Пинчука на полях Мюнхенской конференции в субботу.

При этом К.Волкер подчеркнул, что ещё многое предстоит сделать.

В марте 2019 года в Украине пройдут выборы президента, осенью будут избирать новый состав парламента.

"Украинский ланч" в Мюнхене уже в третий раз стал платформой, на которой мировые и украинские лидеры обсуждают вопросы безопасности Украины и связанные с ними последствия для Европы и мира.

В течение последних пятидесяти лет Мюнхенская конференция по безопасности (МКБ) стала главным мировым форумом по обсуждению политик безопасности. Ежегодно в феврале более 500 ответственных за принятие решений фигур высшего уровня со всего мира, в том числе руководители государств, министры, ведущие представители международных и неправительственных организаций, а также высокопоставленные представители бизнеса, СМИ, академических кругов и гражданского общества, участвуют в конференции, чтобы приобщиться к активному обсуждению современных и будущих вызовов в сфере безопасности.

Фонд Виктора Пинчука - это независимая частная международная благотворительная организация, которая базируется в Украине. Фонд был создан в 2006 году бизнесменом и филантропом Виктором Пинчуком. Его цель - предоставление возможности новым поколениям изменить страну и мир. Для ее реализации Фонд разрабатывает проекты и развивает партнерство как в Украине, так и за ее пределами. С 2006 года Фонд инвестировал более $142 млн в трансформацию Украины.

Фонд Виктора Пинчука поддерживает международную сеть "Ялтинская Европейская Стратегия" (YES) - ведущий форум, на котором обсуждается европейское будущее Украины и мировой контекст. Он организует ежегодное мероприятие в дни проведения Ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе, круглые столы, посвященные безопасности Украины в Киеве, а также вместе с Атлантическим советом США реализует программу из мониторинга и предупреждения попыток внешнего вмешательства в будущие президентские и парламентские выборы в Украине.

Среди проектов Фонда Виктора Пинчука: всеукраинская сеть центров помощи новорожденным "Колыбели надежды"; крупнейшая в Украине частная стипендиальная программа "Завтра.UA"; стипендиальная программа обучения за границей для украинских студентов "Всемирные студии"; PinchukArtCentre - самый динамический арт-центр в Украине и восточноевропейском регионе, предоставляющий свободный доступ к современному искусству

Фонд сотрудничает с Атлантическим советом, Институтом Брукингса, Институтом глобальных изменений Тони Блэра, Советом международных отношений, Фондом Amicus Europae и другими неправительственными организациями. Он поддерживает краудфандинговую платформу "Украинская биржа благотворительности", призванную содействовать развитию благотворительности в украинском обществе. Фонд является членом Европейского центра фондов и Украинского форума грантодателей.