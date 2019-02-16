Тимошенко и Волкер обсудили в Мюнхене возможные пути окончания войны на Донбассе

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко в субботу провела встречу со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Как сообщила пресс-служба "Батькивщины", встреча прошла в рамках участия в мероприятиях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Стороны обсудили ситуацию в Украине, в частности военную агрессию России на востоке нашего государства, возможные пути окончания войны и достижения устойчивого мира на Донбассе, вопросы двустороннего сотрудничества между США и Украиной", - отмечается в сообщении.

Ю.Тимошенко вновь высказалась за необходимость проведения переговоров в формате "Будапешт плюс" с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума с привлечением Верховного комиссара ЕС и руководства Германии.

Лидер "Батькивщины" также подчеркнула важность сохранения политики санкций против России до прекращения войны на Донбассе и возвращения Крыма Украине.

Со своей стороны К.Волкер заверил в поддержке суверенитета и независимости Украины.

"Речь шла также о ситуации с проведением реформ в Украине, в частности о борьбе с коррупцией", - отмечается в сообщении.

Во встрече также принимал участие заместитель руководителя партии "Батькивщина", председатель Комитета Верховной Рады по правам человека Григорий Немыря.