США призвали союзников по НАТО занять "жесткую позицию" по отношению к Северному потоку-2 – Пенс

Вице-президент США Майк Пенс призвал союзников по НАТО занять жесткую позицию по отношению к российскому газотранспортному проекту Северный поток-2.

"Америка выступала единым фронтом против попыток расколоть наш альянс путем ведения определенной энергетической политики. Мы занимаем жесткую позицию по отношению к Северному потоку-2 и рекомендуем другим сделать так же", - заявил он в субботу в ходе выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

М.Пенс пояснил, что США "не будут просто смотреть на то, как наши союзники закупают оружие у наших противников". "Мы не можем обеспечить гарантию мира на Западе, если наши союзники зависят от Востока", - подчеркнул вице-президент США.