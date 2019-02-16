Зарубежные политики в Мюнхене интересуются предвыборной гонкой в Украине - Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко подчеркивает, что на встречах в рамках Мюнхенской конференции по безопасности европейских и американских политиков интересует ситуация в преддверии президентских выборов в Украине.

"Наши международные партнеры надеются на стабильность в Украине, на то, что президентские выборы пройдут без потрясений и турбулентности. Ведь от их результатов будет зависеть будущее развитие Украины в течение следующих пяти лет. По моим впечатлениям, нынешний расклад сил среди кандидатов стал неожиданным и для наших партнеров. Поэтому очень много вопросов относительно шансов различных кандидатов, их потенциала", - рассказал В.Кличко журналистам в кулуарах 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба городского головы.

По его словам, политики на встречах отмечали, что Европа и США заинтересованы в демократической, экономически сильной Украине со стабильной политической ситуацией.

"Заинтересованные в экспорте стабильности в Украине, а не импорте нестабильности из нее. И сегодня не так важна фамилия, кто победит. Намного важнее, кто станет президентом, защитит свободу Украины, будет гарантировать проведение реформ, курс Украины в Европу и НАТО", - подчеркнул мэр Киева.

По информации пресс-службы, В.Кличко принял участие в официальном открытии конференции, а также встретился с европейским комиссаром по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Йоханнесом Ханом, спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, лидером Христианско-демократической партии Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, председателем фракции Христианско-социального союза в Бундестаге Александром Добриндтом.

Кроме того, городской голова Киева встретился с главным исполнительным директором Всемирного банка Кристалиной Георгиевой. Они обсудили продолжение сотрудничества в развитии транспортной инфраструктуры Киева и возможность инвестирования в проекты государственно-частного партнерства.