Политика

12:20 16.02.2019

Украина должна остаться транзитным государством - Меркель

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Украина должна остаться транзитным государством - Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель вновь подчеркнула, что ФРГ не собирается исключать Россию из своего поля зрения в вопросах транзита газа, но Украина должна остаться транзитным государством.

"Украина должна остаться транзитным государством. Другие трубопроводы также будут продолжать существовать... С одной стороны, я на стороне господина Порошенко, с другой стороны, вопросы, связанные с Северным потоком – 2, - также для меня остаются очень важными", - сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

А.Меркель отметила, что в Европе должна происходить диверсификация энергоисточников.

"Разумно импортировать сжиженный газ из США по разумным ценам, но мы не собираемся исключать Россию из нашего поля зрения. Геостратегически Европа не вправе разрывать отношения с Россией", - пояснила канцлер Германии.

Теги: #рф #россия #украина #меркель_обсе #германия
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