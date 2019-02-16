Ситуация на Донбассе далека от урегулирования, нужно укрепить наши усилия – Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель констатирует, что ситуация на Донбассе далека от урегулирования.

"Мы пока далеки от урегулирования. Мы обязательно должны укрепить наши усилия", - сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

А.Меркель добавила, что ФРГ поддерживает санкции в отношении России и Минские соглашения.

"В ответ на события в Украине в 2014 году в Уэльсе мы заявили, что не только борьба с терроризмом, но и коллективная оборона в рамках НАТО для нас в приоритете", - напомнила она.

При этом канцлер указала, что НАТО сможет достичь своих целей, если будет оперировать концепцией сетевой безопасности, добавив, что "чисто военные подходы не работают при решении многих конфликтов".