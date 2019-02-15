Политика

20:23 15.02.2019

Порошенко и Столтенберг отмечают важность предстоящего визита в Украину Североатлантического совета НАТО

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Порошенко и Столтенберг отмечают важность предстоящего визита в Украину Североатлантического совета НАТО

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу на встрече в Мюнхене обсудили продолжение курса евроатлантической интеграции Украины, а также пути усиления сотрудничества в ответ на существующие угрозы в акватории Черного и Азовского морей.

"Президент Украины подчеркнул неизменность государственного курса евроатлантической интеграции Украины, который отныне закреплен в Конституции. Генеральный секретарь положительно оценил принятие этого решения и подтвердил, что Альянс продолжает придерживаться политики открытых дверей", - сообщает пресс-служба главы Украинского государства по итогам встречи.

П.Порошенко поблагодарил НАТО за консолидированную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и решительное осуждение агрессивных действий России.

Он высоко оценил масштабную практическую помощь НАТО в реформировании сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами Альянса. Был отмечен значительный прогресс, достигнутый украинской стороной на этом пути.

"Отдельно обсуждались пути усиления сотрудничества Украины с НАТО в ответ на существующие угрозы в акватории Черного и Азовского морей, в частности с целью укрепления потенциала украинских ВМС. В этом контексте отмечена важность ожидаемого визита в Украину Североатлантического совета НАТО, который также должен продемонстрировать неизменную поддержку Альянсом Украины в противодействии агрессии России", - подчеркивается в сообщении.

В свою очередь, Й.Столтенберг проинформировал о результатах встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, на которой генсек НАТО призвал Россию освободить украинских моряков.

Теги: #порошенко #столтенберг #встреча
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