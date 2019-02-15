Порошенко: Сотрудничество Украины с ЕС и Великобританией будет продолжаться на взаимовыгодных условиях

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с главным переговорщиком Европейской комиссии, руководителем рабочей группы по вопросам переговоров с Великобританией Мишелем Барнье развитие сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом в контексте выхода Великобритании из ЕС.

"Глава Украинского государства отметил, что и ЕС и Великобритания являются надежными партнерами Украины, и сотрудничество между сторонами будет продолжаться и развиваться на взаимовыгодных условиях", - сообщается на официальном сайте президента.

П.Порошенко проинформировал М.Барнье о развитии ситуации на Донбассе и невыполнении Россией Минских договоренностей, а также призвал его поддержать введение нового "азовского пакета" санкций ЕС против Москвы.

Глава Украинского государства подчеркнул, что закрепление в Конституции стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО является выдающимся моментом в истории всей Европы. М.Барнье приветствовал это решение Украины и отметил готовность поддерживать Украину.