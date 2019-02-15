Политика

19:24 15.02.2019

Порошенко: Сотрудничество Украины с ЕС и Великобританией будет продолжаться на взаимовыгодных условиях

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Порошенко: Сотрудничество Украины с ЕС и Великобританией будет продолжаться на взаимовыгодных условиях

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с главным переговорщиком Европейской комиссии, руководителем рабочей группы по вопросам переговоров с Великобританией Мишелем Барнье развитие сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом в контексте выхода Великобритании из ЕС.

"Глава Украинского государства отметил, что и ЕС и Великобритания являются надежными партнерами Украины, и сотрудничество между сторонами будет продолжаться и развиваться на взаимовыгодных условиях", - сообщается на официальном сайте президента.

П.Порошенко проинформировал М.Барнье о развитии ситуации на Донбассе и невыполнении Россией Минских договоренностей, а также призвал его поддержать введение нового "азовского пакета" санкций ЕС против Москвы.

Глава Украинского государства подчеркнул, что закрепление в Конституции стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО является выдающимся моментом в истории всей Европы. М.Барнье приветствовал это решение Украины и отметил готовность поддерживать Украину.

Теги: #президент #ес #brexit
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