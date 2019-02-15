В реестре избирателей Украины сейчас почти 34 млн 545 тыс. избирателей с избирательным адресом

По состоянию на 14 февраля в Государственном реестре избирателей содержится 35 млн 541 тыс. 743 записи об избирателях, 34 млн 544 тыс. 993 из которых имеют избирательный адрес, а 996 тыс. 750 записаны с отметкой "выбыл", сообщил руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах.

На брифинге в пятницу он отметил, что в реестре есть 3 млн 109 тыс. 046 записей об умерших, которые хранятся в течение пяти лет согласно закону, 27 тыс. 616 записей о лицах без гражданства, 35 тыс. 917 записей о недееспособных лицах.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук указала, что по состоянию на 14 февраля 2019 года количество избирателей, которые потенциально будут включены в списки избирателей, составляет 29 млн 897 тыс. 548.

Но эта цифра будет меняться, в том числе, с учетом того, что процесс изменения адреса для голосования продлится до 25 марта. Кроме того, еще будут учтены данные со специальных избирательных участков, которые создаются не позднее 30 дней до дня выборов.

"Наши граждане, которые остались на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей имеют все юридические возможности изменить место голосования. Поэтому только после получения предварительных избирательных списков у нас более-менее будет информация о том, какое количество избирателей, как ожидается, будет включено в списки", - пояснила Т.Слипачук.