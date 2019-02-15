Политика

18:22 15.02.2019

Генсек НАТО Столтенберг лично просил главу МИД РФ Лаврова освободить украинских моряков

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Генсек НАТО Столтенберг лично просил главу МИД РФ Лаврова освободить украинских моряков

 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что лично просил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова освободить украинские корабли и моряков, захваченных в плен в Керченском проливе.

"Мы обсудили Украину, и я выразил позицию НАТО, которая хорошо известна: мы не приемлем нелегальную аннексию Крыма, призываем Россию прекратить дестабилизировать Донбасс на востоке Украины. И я также сказал, что мы призываем Россию освободить моряков и корабли, которые они не так давно захватили в Керченском проливе", - рассказал Й.Столтенберг журналистам в пятницу по окончании встречи с С.Лавровым на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Генсек НАТО расценивает сложившуюся ситуацию как "очень трудную, особенно для людей в Украине". "В то же время мы должны продолжать обсуждать с Россией все вопросы, не только украинский. Россия - наш сосед и нарушает суверенитет и территориальную целостность соседей, в частности, Украины", - подчеркнул Й.Столтенберг.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили вопрос нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (INF treary), ситуацию в Афганистане и необходимость ведения диалога, в рамках которого могут обсуждаться вопросы прозрачности, снижения рисков, информирования об учениях.

Теги: #азовське_море #столтенберг #нато #моряки
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