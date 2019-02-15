Политика

18:12 15.02.2019

В ЦИК опровергли информацию, что реестр избирателей не обновляется, а их количество в нем увеличивается

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В ЦИК опровергли информацию, что реестр избирателей не обновляется, а их количество в нем увеличивается

В Центральной избирательной комиссии Украины развенчали ряд мифов о функционировании и данных Государственного реестра избирателей.

На брифинге в пятницу руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах отметил, что не соответствуют действительности информация о том, что Госреестр избирателей не обновлялся с 2015 года.

"Государственный реестр избирателей обновляется каждый месяц. С 1 по 5 число каждого месяца органы ведения реестра по всей страны получают информацию от более 20 тыс. субъектов предоставления ведомостей о том, что произошло с избирателями за прошлый месяц", - пояснил он.

А.Стельмах указал, что под каждые выборы еще дополнительно проводится периодическое обновление данных, которые происходит приблизительно за 10 дней до дня голосования. "Большинство стран вообще закрывают свои списки избирателей за месяц, за три месяца до выборов, и туда вообще не вносятся никакие изменения", - добавил он.

А.Стельмах также заявил, что не соответствуют действительности сообщения о якобы увеличении на 1,4 млн количества избирателей в Государственном реестре по сравнению с количеством избирателей в списках при проведении выборов президента Украины 2014 года. По его словам, количество избирателей напротив ежегодно уменьшается.

"Сравнение количества избирателей по данным реестра с данными протокола о результатах выборов может быть корректным, только если для сравнения берутся те территории (избирательные участки), на которых выборы организовывались и проводились с учетом того, что в список избирателей не включались избиратели, выбывшие из регистрации (имеют в паспорте штамп "выбыл")", - подчеркнул он.

Также в ЦИК отмечают, что комиссия не осуществляет учет внутренне перемещенных лиц.

 

Теги: #цик #выборы
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