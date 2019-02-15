Политика

17:22 15.02.2019

В избирательном штабе Порошенко не видят совпадений между его рекламой и предвыборной агитацией Путина

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В избирательном штабе Порошенко не видят совпадений между его рекламой и предвыборной агитацией Путина

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко не видят совпадений в рекламе П.Порошенко с предвыборной рекламой российских политиков, в том числе президента РФ Владимира Путина.

"Если вас интересует, кто автор, кто креативщик? Он перед вами. Если вас интересует ответ, видел ли я когда-нибудь подобную рекламу кого-нибудь другого, например, Путина - не видел. Работал ли я на избирательную кампанию Путина? Нет, не работал", - сказал член избирательного штаба кандидата в президенты П.Порошенко Игорь Грынив на пресс-конференции в пятницу в Киеве, отвечая на просьбу прокомментировать совпадения во внешней рекламе П.Порошенко с рекламой В.Путина в его бытность кандидатом в президенты РФ.

И.Грынив отметил, что необходимо говорить прежде всего о содержании рекламы, а ее основная суть в том, что П.Порошенко единственный из всех кандидатов в президенты, который способен продолжить начатый курс реформ – "что написано на билбордах, и если это кто-то и использовал, то не важно, использовалось ли это в России или Соединенных Штатах Америки".

При этом он напомнил о такой предвыборной технологии, как "атака на штаб", когда пытаются дезорганизовать работу избирательного штаба кандидата в президенты.

Теги: #реклама #порошенко #штаб #выборы
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